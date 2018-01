El Síndic assegura que les mesures cautelars del TC estan al marge de la llei

Última actualització Dimarts, 30 de gener de 2018 16:30 h

Considera que els seus drets han estat "lesionats"

Redacció | El Síndic de Greuges, Rafel Ribó, ha afirmat aquest dimarts que veu "motius fonamentats" perquè el candidat de Junts per Catalunya a la investidura, Carles Puigdemont, i els diputats empresonats, Oriol Junqueras i Jordi Sànchez, acudeixin al Tribunal Europeu de Drets Humans, a qui considera que podrien sol·licitar mesures cautelars, després que tots ells hagin vist "lesionats" els seus drets en no poder assistir a la sessió d'investidura.

El Síndic de greuges, Rafael Ribó, en roda de premsa al Parlament © Núria Julià Comparteix Tweet

Etiquetes Carles Puigdemont, Catalunya, Constitució, Espanya, Síndic, TC

Ribó ha qualificat de "greu" la possible alteració del marc jurídic vigent davant la resolució del TC de dissabte passat, quan va acordar per unanimitat la suspensió cautelar de les resolucions del president i la Mesa del Parlament de proposar la investidura de Puigdemont com a president de la Generalitat.



A banda, també recomana al Parlament que interposi un recurs contra l'exigència del Suprem de sol·licitar autorització judicial perquè Puigdemont pugui assistir a la investidura.



Ribó argumenta que aquestes mesures són "no sol·licitades" i que "no estan previstes ni en la Constitució espanyola, ni en la seva llei orgànica, i en un procediment (impugnació de disposicions autonòmiques) que no en preveu".



El Síndic cita la condició al candidat Puigdemont de fer-li sol·licitar una autorització judicial, "desconeguda en l'ordenament jurídic vigent" i que per Ribó "vulnera els seus drets com a diputat i és contrària a la jurisprudència del TEDH.

"D'aquesta manera, a més, tota la ciutadania de Catalunya, amb independència del sentit del seu vot el 21 de desembre, veu alterat el seu dret de participació política mitjançant sufragi actiu", afegeix el Síndic, que també veu en la "reiterada prohibició" dels diputats empresonats a participar en les tasques parlamentàries una "vulneració del dret de sufragi passiu". En aquest darrer cas, la justícia només els ha permès delegar el vot.

