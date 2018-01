La Policia antiterrorista i el CNI espanyol dediquen els seus recursos a controlar Puigdemont

Última actualització Dimarts, 30 de gener de 2018 18:00 h

Se centren en procurar que no es compleixi el mandat democràtic dels catalans

4 ( 1 vot ) Carregant Carregant



Redacció| Els departaments d'Informació de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil i els servei d'Intel·ligència del CNI són els encarregats de vigilar Carles Puigdemont en el seu exili a Bèlgica i informar sobre si intenta arribar a Catalunya. Segons 'El confidencial', es tracta d'agents que normalment es dediquen a la lluita contra el terrorisme i que ara centren els seus esforços a procurar que no es compleixi el mandat democràtic dels catalans per ordres del Gobierno.

Fonts policials es mostren, davant el diari esmentat, preocupades pel fet que no existeixin fronteres dins l'espai Schengen europeu i -per tant- no es duguin a terme registres de passatgers. També lamenten no poder fer ús de l'anomenada Informació Avançada de Passatgers (API), creada per al control de la immigració a l'Estat espanyol i que inclou dades de ciutadans que arriben a Espanya des de fora de la Unió Europea.Així, els agents dels serveis d'Informació de les forces de seguretat es dediquen a dur a terme controls visuals de persones a les fronteres, seguiments i vigilàncies; així com a realitzar tasques d'intel·ligència, de recopilació d'informació i d'anàlisi de fonts obertes com les xarxes socials per tal de predir els moviments de Puigdemont. De moment, sembla que els community manager del president els van guanyant amb les seves distracccions.