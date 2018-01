[Vídeo] La no-violència activa desborda els Mossos i reafirma la unitat popular per la República

Última actualització Dimarts, 30 de gener de 2018 19:00 h

La policia catalana, amb tot, no ha carregat contra els manifestants per la seva actitud pacífica

Redacció| El poble de Catalunya no ha fallat mai i no ho anava a fer avui. En una jornada parlamentària marcada per la decisió del president del Parlament, Roger Torrent, d'ajornar el ple d'investidura de Carles Puigdemont i els retrets a ERC de la resta de formacions independentistes; els ciutadans han mostrat la unitat real del procés sobiranista que es viu als carrers.

Vull fer notar la diferència en l'actuació dels @mossos amb @policia i @guardiacivil La policia catalana, si es veu sobrepassada, NO APLICA la força contra els seus ciutadans. A més, tal i com es pot veure, cap mena de violència per part dels manifestants pic.twitter.com/o4lkinJI7F — Gerard Sesé (@gerardsese) 30 de gener de 2018

URGENT: des dizaines de manifest parviennent à entrer ds le parc du Parlement. Les mossos essaient de les repousser

URGENTE: decenas de manifesstantes independentistas consiguen entrar en el Parc de la Ciutadella. Los Mossos no consiguen retenerles pic.twitter.com/OS4AI9Rm7K — Elise Gazengel (@EliseGaz) 30 de gener de 2018

Milers de manifestants -convocats per l'Assemblea Nacional Catalana, però que no han marxat quan l'entitat ha donat per finalitzada la mobilització- han volgut enviar un missatge de suport a Carles Puigdemont i deixar clar que faran el possible perquè es compleixi el mandat popular sorgit de les urnes el passat 21 de desembre. Sempre de manera pacífica i democràtica, però sense deixar de reivindicar els seus drets.Així, tot i que els accessos eren tancats inicialment, han entrat al parc de la Ciutadella de Barcelona des del passeig Lluís Companys per tal de poder acostar-se a la seu del Parlament. Els Mossos d'Esquadra ho han intentat impedir, però com l'actitud dels manifestants era totalment pacífica i no violència, no han carregat contra ells i finalment han muntat un cordó policial just al davant del Parlament. Una gran diferència amb la manera com va actuar la policia espanyola contra els votants l'1 d'octubre.