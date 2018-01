Crida unànime a actuar per la via de la no-violència activa

Tot i això, els concentrats davant del Parlament no han exercit la força ni les intencions d'ocupar el Parlament. Els Mossos han reforçat les entrades a la cambra catalana amb furgons policials que rodegen l'edifici.

En aquest context, les dues entitats sobiranistes, ANC i Òmnium, així com el perfil oficial dels CDRs han fet crides a les expressions pacífiques i a practicar unes protestes en forma de no-violència activa.







Des de la legitimitat de la protesta i l'empoderament recordem que qualsevol acció amb èxit passa per la no-violència i el pacifisme. No caiguem en la provocació, tinguem clars els objectius. Sempre en moviment, sempre #enpeudepau .

HEM DESCONVOCAT AL PARLAMENT



El moviment per la Independència és sempre no violent. Avui no hi haurà ple del Parlament, ha quedat ajornat. Ens n'anem cap a casa.