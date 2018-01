No hi ha cap vot

Alguns CDRs havien decidit abandonar la concentració a partir de dos quarts de vuit de la tarda. Però la gran majoria ha decidit quedar-se. A 10 metres de les tanques col·locades pels Mossos per a custodiar el Parlament s'han reunit en assemblea i han decidit quedar-se davant de la cambra catalana "fins que es convoqui la investidura".

Ho acaben de fer públic a través del Twitter oficial. A més, conviden a tothom a acudir i a portar menjar, mantes, tendes de campanya i que seguiran donant instruccions.





Us animem a totes a venir ARA al Parlament.

Porteu menjar, roba i tot el necessari per quedar-te a dormir.

Porta material per acampar per tu i per les companyes.

Aquí donarem més instruccions.