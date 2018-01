[Vídeo] Puigdemont: ''Si ens mantenim junts i ferms, avançarem fins a la plenitud de la nostra llibertat''

Última actualització Dimarts, 30 de gener de 2018 21:05 h

Lamenta no estar parlant ja d'un pla de Govern perquè no ha estat investit

1 No hi ha cap vot No hi ha cap vot Carregant Carregant



Gerard Sesé @gerardsese | Amb més de mitja hora de retard, finalment, Carles Puigdemont, president de Catalunya, ha enviat a través de les diferents xarxes socials que posseeix, un vídeo de poc més de 7 minuts on ha trenca el seu silenci després que el president del Parlament, Roger Torrent, hagi ajornat la sessió d'investidura

El discurs de Puigdemont des d'una localització desconeguda Comparteix Tweet

URL curta



Notícies relacionades

El discurs de Puigdemont ha tingut dues parts diferenciades, per una banda ha volgut deixar clar que la situació on s'ha arribat és causa directa de la repressió i confrontació per part de l'Estat espanyol i, per l'altra, ha encoratjat a l'independentisme, que té majoria al Parlament, a seguir treballant plegats i així "mantenir la unitat que ens ha fet arribar fins aquí".També ha justificat i recordat l'acció del govern a l'exili. Ha afirmat que "lamentablement avui el ple no s'ha celebrat però hem de respectar la decisió del President del Parlament". Ha recordat que el conflicte polític els catalans no el volen ni l'han buscat i ha recordat que "l'Estat espanyol" segueix fent xantatge per a coaccionar sobre qui ha de ser president. També ha dit que "Catalunya no s'ha rendit" i que "si ens mantenim junts i ferms, avançarem fins a la plenitud de la nostra llibertat".