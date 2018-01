Puigdemont, entre els cinc ''fugitius geopolítics'' més buscats, segons 'Time'

31 de gener de 2018, 13.17 h



#2 JO FAIG UNA CRIDA A QUE QUI VULGUI AMAGAR EL CAP SOTA LA SORRA, HO FACI PERQUÈ JO NO SÓC QUI PER IMPEDIR-LI, DONCS RESPETO LA MANERA DE FER DELS ALTRES, PERO M'AGRDARIIA QUE ELS ALTRES FOSSIN PROU RESPECTUUOSOS PER NO DEMANAR QUE TOTHOM FACI ALLÒ QUE VOL ELL.



COM SEMPRE, LA DRETA CONVERGENT DEMANANT ALS ALTRES QUE FACIN LO QUE ELLS DESITGEN, EM SEMBLA QUE JA N'HI HA PROU, NO?