JxCAT, ERC i CUP admeten que no tenien acord per investir a Puigdemont

Última actualització Dimecres, 31 de gener de 2018 10:00 h

Les tres formacions independentistes evidencien les seves discrepàncies

3 No hi ha cap vot No hi ha cap vot Carregant Carregant



A.S. | Aquest dimarts, Carles Puigdemont havia de ser investit president de la Generalitat de Catalunya. Però al voltant de les 10 del matí, el president del Parlament, Roger Torrent, va ajornar el ple. A partir d'aquest moment, caos, confusió i desacord entre JxCAT, ERC i CUP.

"No hi havia un acord", ha assegurat en una entrevista a Catalunya Ràdio el diputat de JxCAT Francesc Dalmases. "S'ha de parlar amb la màxima claredat, transparència i respecte", ha demanat el diputat de la CUP Carles Riera. "El que va passar ahir és una presa de pèl, i ja és la tercera i serà l'última", ha subratllat. "Ahir el Parlament no va sortir reforçat perquè el ritme el marca ara el TC, ahir qui aplaudia eren els socialistes, Ciutadans, el PP i algun dels Comuns"."A la CUP ningú ens va avisar. Ho vam saber pels mitjans". Però Riera també ha volgut ressaltar que "entre JxCAT i ERC el diàleg és inexistent". "Havíem avançat considerablement, estàvem a punt de signar un acord i ens vam quedar sense ple i sense acord"."Ara tenim un escenari per fer el que ahir no es va fer", ha exposat el diputat d'ERC Ernest Maragall. "Ahir no teníem ni el discurs del ple d'investidura, ni el govern i no hi havia un treball tancat. Hem de conèixer l'estructura, la composició del govern i també el missatge que es dóna al país per aquesta pròxima legislatura". "Cal aclarir si volem plantejar un desafiament a camp obert o un de conscient i organitzat elaborat i compartit amb la societat. Necessitem aquesta societat activa no només per mobilitzar-la sinó per construir procés"."D'aquí 10 dies estarem igual", ha reblat Riera. I Maragall li ha replicat "hem de fer que no"."Hi ha totes les garanties democràtiques per investir a Puigdemont, hi eren ahir i hi seran d'aquí 10 dies", ha aclarit Dalmases. "El nostre és un moviment cívic i democràtic. L'Estat no ho acceptarà mai això". El diputat de JxCAT també ha volgut ressaltar que "de feina n'hem fet". "Nosaltres som els campions mundials de seure i parlar. Faig autocrítica però la nostra predisposició ha estat total". "El discurs ha de ser des de la restauració a la constitució", ha precisat. "El nostre objectiu és puntejar el 155, restaurar les institucions democràtiques"."No aconseguirem una República sense repressió", ha deixat clar Riera. "Què vol dir una investidura eficaç? Això és fa amb desobediència. Si volem investir un govern des de la sobirania del Parlament el Govern ha d'assumir un embat democràtic amb l'estat. Si no, farem un govern que acati el TC". El diputat de la CUP ha plantejat també un dubte: "un cop hem passat l'embat del TC què farem? Per quarta vegada pararem màquines? La gent vol República. Què farem? Això JxCAT no ho aclareix i s'ha d'aclarir".El diputat d'ERC ha volgut matisar que tot i estar d'acord amb Riera i "havent après què vol dir Estat i què vol dir repressió", l'alternativa real "no és un govern legal o il·legal, sinó que és govern o no govern".Dalmases ha expressat que "malgrat les profundes diferències i discrepàncies amb les qüestions de fons, no vull transmetre una imatge que no s'ha treballat per arribar a un acord". "L'acord estava molt madur. Havíem anat a parlar de les estructures d'estat, faltaven alguns serrells"."Estem d'acord en investir Carles Puigdemont. El nostre candidat es Puigdemont", ha dit posant èmfasi Maragall. Però també ha advertit que "encara ara hi ha incògnites sobre la taula".24 hores després de la suspensió del ple del Parlament, el caos, els dubtes, la confusió i els retrets encara hi són ben presents. Això sí, hi ha una cosa en la qual les tres formacions independentistes hi estan d'acord. Ni JxCAT, ni ERC ni la CUP volen celebrar unes noves eleccions.