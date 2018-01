Lamela fa evident el seu odi pel català: ''Això és Espanya, parli castellà''

David Girona Girona

31 de gener de 2018, 15.35 h

#1 No, perquè si fos un engany tu i el teu estat no estarieu tant nerviosos. Uns missatges trets de cop i volta per Ana Rosa Quintana, no fa cap por, no demostra res, al contrari, demostra la vostra desesperació. Vosaltres si que us farà bona falta dosis de valiums, nosaltres estem molt tranquils, vosaltres esteu en constant nervi, desesperació. Llegeix això, abans de que acabi l'any serem independents i vosaltres eliminats