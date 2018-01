Aquesta és l'estratègia del PP per tombar Ciudadanos al 2020

Última actualització Dimecres, 31 de gener de 2018 13:00 h

Els populars temen que els seus votants passin al partit taronja en unes eleccions generals

2 No hi ha cap vot No hi ha cap vot Carregant Carregant



Redacció | El 21 de desembre, Ciudadanos va donar la sorpresa a les eleccions catalanes, però no només. També va disparar les alarmes del PP.

Ciudadanos va acumular vots dels populars i allò que pensaven els del PP que els seus votants no canviarien mai la seva papereta es va complir. El PP ja és una força residual a Catalunya, però aquesta no és la preocupació més gran de Mariano Rajoy, que de fet, mai no han estat gaire ben representats al Parlament.

La preocupació del cap de l'Executiu espanyol rau en les eleccions del 2020, segons apunta La Vanguardia. I en què els votants del PP de la resta de l'Estat no faci el mateix que van fer a Catalunya i canviïn el seu vot per donar suport a Albert Rivera en unes eleccions generals.

Rivera té diversos punts a favor, lidera una formació jove que encara no s'ha pogut veure tacada per la corrupció i a més, ha sortit reforçat de la victòria a Catalunya.



Primer objectiu: Andalusia

Però el març del 2019 serà una data clau i determinant. Hi haurà eleccions a Andalusia. El PP ja es va quedar a un pas de desbancar als socialistes l'any 2015 i el seu repte és aconseguir-ho l'any que ve.



I el PP se'n va al sud. Celebraran aquest cap de setmana una convenció a Córdoba i la reunió nacional tindrà lloc a Sevilla a principis del mes d'abril. La intenció és donar-li una volta al marcador i aconseguir una victòria que modifiqui l'estat d'opinió per poder presentar-se als votants com a única força de centredreta amb experiència de govern i sense cap temptació de pactar amb l'esquerra.

L'objectiu del PP és clar: evitar que els seus votants emigrin a Ciudadanos.

Notícies relacionades