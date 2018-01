ERC instal·la el derrotisme a Brussel·les

Última actualització Dimecres, 31 de gener de 2018 11:15 h

El candidat de JxCat va enviar missatges de mòbil ahir al conseller destituït després de l'ajornament del ple d'investidura

Redacció | El candidat de JxCat a la presidència de la Generalitat, Carles Puigdemont, va enviar diversos missatges al conseller destituït Toni Comín aquest dimarts després de l'ajornament del ple d'investidura.

Segons ha gravat una càmera de Telecinco que ha registrat la pantalla del mòbil del diputat d'ERC, Puigdemont li ha dit: "Tornem a viure els últims dies de la Catalunya republicana. El pla de Moncloa triomfa. Només espero que sigui veritat i que gràcies a això puguin sortir tots de la presó. Si no, el ridícul històric és històric".



A més, i tal i com ha publicat El programa de Ana Rosa aquest dimecres al matí, Puigdemont afegeix -a través de la conversa per l'aplicació de missatgeria Signal-: "Suposo que tens clar que això s'ha acabat. Els nostres ens han sacrificat. Almenys a mi. Vosaltres sereu consellers (espero i desitjo), però jo ja estic sacrificat tal i com suggeria Tardà".











Comín ha rebut els missatges de Puigdemont en un acte de l'N-VA a Lovaina -on ha substituït precisament el president destituït. Puigdemont també ha dit a Comín: "No sé el que em queda de vida (espero que molta!). Però la dedicaré a posar en ordre aquests dos anys i a protegir la meva reputació. M'han fet molt de mal, amb calúmnies, rumors, mentides, que he aguantat per un objectiu comú. Això ara ha caducat i em tocarà dedicar la meva vida en la defensa pròpia".

Querella contra T5 per la filtració

L'advocat de Toni Comín confirma que presentarà una querella contra Telecinco per la filtració dels missatges entre Puigdemont i Comín. "La comunicació no era pública", ha dit l'advocat a RAC1. Presentaran una querella a Brussel·les i a Madrid perquè es jutgi sota les dues jurisprudència. - "No sé el que em queda de vida (espero que molta!) Però la dedicaré a posar en ordre aquests dos anys i a protegir la meva reputació. M'han fet molt de mal, amb calúmnies, rumors, mentides, que he aguantat per un objectiu comú. Això ara ha caducat i em tocarà dedicar la meva vida en la defensa pròpia".

