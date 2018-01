La resposta repressiva de l'Estat a Catalunya, situa a Espanya a un pas de la ''democràcia imperfecta''

L'ESTAT esPPanyol és una VERGONYA PER A LA HUMANITAT. És un SIMULACRE VERGONYÓS DE DEMOCRÀCIA, una PARÒDIA ESPPERPPÈNTICA D'ESTAT DE DRET. || ||☆|| || L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Tot poble té dret a un estat on la seva llengua vernàcula sigui oficial en TOT l'estat.|| ||☆|| || || ||☆|| || L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Tot poble té dret a un estat on la seva llengua vernàcula sigui oficial en TOT l'estat.|| ||☆|| ||

31 de gener de 2018, 15.30 h



#1





Puigdemont no és allò que la gent normal en diu "sant de la meva devoció", però tu, PPobre PPalurdet franquista, encara menys, perquè ens has DEMOSTRAT tantes vegades el teu ANALFABETISME CANTIMFLESCAMENT GROTESC, que sembla impossible tinguis el morro de venir a exhibir el teu CRETIINISME.





Passem revistaa a alguns dels ESCANDALOSOS RIIDICULS que has anat fent en aquest diari al llarg dels anys. com per exemple . . .



. . . quan vares escriure " ACIENDA" sense hac (comentari 19 ... Llegir més