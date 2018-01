Puigdemont assegura que no es farà enrere: ''sóc humà i hi ha moments que també dubto''

Sóc periodista i sempre he entès que hi ha límits, com la privacitat, que mai s’han de violar. Sóc humà i hi ha moments que també jo dubto. També sóc el President i no m’arronsaré ni em faré enrere, per respecte, agraïment i compromís amb els ciutadans i el país. Seguim!

4. No només com a independentistes, sinó sobretot com a demòcrates, no permetrem que una causa penal totalment aberrant i il·legítima invalidi el resultat del 21-D. Sense respecte a la voluntat popular no hi ha democràcia. I la democràcia no es negocia. — Toni Comín (@toni_comin) 31 de gener de 2018

Al seu torn, Toni Comin també ha volgut explicar via Twitter la seva conversa amb Puigdemont i ha denunciat que "la revelació de secrets (obtenir subreptíciament les converses de tercers) és delicte a Espanya i a Bèlgica, mereixedor per tant de les pertinents accions legals". D'altra banda, critica que 'Telecinco' hagi mostrat els missatges "descontextualitzats".Per acabar, aclareix que "si el bloc del 155 s'està fent il·lusions sobre la divisió de l'independentisme, tindrà un enorme disgust" perquè tots volen complir el mandat democràtic del 21-D. "No només com a independentistes, sinó sobretot com a demòcrates, no permetrem que una causa penal totalment aberrant i il·legítima invalidi el resultat del 21-D. Sense respecte a la voluntat popular no hi ha democràcia. I la democràcia no es negocia", conclou.