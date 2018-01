Empreses de l'Estat gasten diners públics en felicitar Felip VI pel seu aniversari

Per a rematar, molts ciutadans van criticar la cerimònia pels 50 anys del rei espanyol i la van titllar de "Rància" i "anacrònica".

En aquest sentit, segons avança 'Público', el diputat d'Units Podem al Congrés i dirigent del partit, Juan Manuel del Olmo, ha registrat una pregunta parlamentària per exigir a l'executiu espanyol que faci públics els diners que ha invertit per felicitar el monarca. "La despesa en publicitat institucional no és transparent, i ara mateix no podem conèixer com distribueix el Govern aquestes partides de diners públics", diu a 'Público', per denunciar manca de transparència al Gobierno també en aquest sentit.Del Olmo també posa en dubte si "el repartiment [de publicitat institucional] es fa sota criteris d'audiència, o si beneficia determinats mitjans, com hem pogut conèixer en alguns casos". "Quan milions de famílies estan estrenyent-se el cinturó per la situació econòmica i laboral que vivim, és una vergonya que es gastin milers d'euros de diners públics per felicitar el rei en el seu aniversari a través de pàgines senceres de revistes i diaris ", conclou.