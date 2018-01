[Fotos] Una parròquia independentista, objectiu de l'odi unionista

Última actualització Dimecres, 31 de gener de 2018 16:30 h

Amenaces al mossèn Ramon Masachs de Pineda de Mar

3 ( 1 vot ) Carregant Carregant



Gerard Sesé @gerardsese | Fa un parell de dies les xarxes socials s'omplien amb imatges d'unes pintades d'Arran a la seu de Crònica Global i se'n feien ressò diferents mitjans. Clar que, quan és al revés, ningú no en parla. És el cas de les pintades i amenaces que està patint el mossèn Ramon Masachs, de Pineda de Mar, un conegut activista independentista.

Amenaces i banderes espanyoles a la casa i parròquia del mossèn Ramon Masachs del barri de Poblenou de Pineda de Mar. Els fets van passar la matinada del 29 de gener, un grupuscle unionista va dur a terme aquest acte vandàlic per atemorir el mossèn que és desacomplexadament independentista. Segons diferents veïns de Pineda, Masachs "és molt bona persona i ajuda a tothom". Fins i tot, una de les pintades exclama "Viva España, cura cabrón".

L'absolució per davant de tot

Masachs ha declarat a Ràdio Pineda de Mar que "les pintades són fruït de la ràbia cap als qui no pensen com ells, però estic tranquil" també ha dit que ha denunciat els fets a la comissaria de Mossos d'Esquadra de Pineda, no només les pintades "sinó de tot el que estan fent malbé a la parròquia".

El rector afirma no estar enfadat, sinó preocupat «perquè no hi ha respecte» i lamenta algunes reaccions d'odi que li han expressat, sobretot després de l'1 d'Octubre, quan els locals parroquials de Poblenou van ser un dels punts de votació a Pineda. Té clar que "hi tornaran" però que "no val la pena enfadar-se".

Més pintades poques hores després de netejar-les

El mossèn no anava errat, hi han tornat i ràpidament. L'ajuntament del municipi ha netejat aquesta passada nit les pintades unionistes però aquest matí ja n'hi havia de noves. En aquesta ocasió amb un "Viva España, coño" i un "Viva Tabarnia".

Un activista per a la independència

















No només va cedir la parròquia per a ser un punt de votació de l'1-O sinó que també hi té missatges contra l'empresonament dels presos polítics i ja va col·laborar amb el 9N i les consultes independentistes que es van fer als municipis.

Notícies relacionades