Un fòrum de Guàrdies Civils demanava ahir la policia espanyola al Parlament ''per contenir aquesta torba de fills de puta''

La publicació ha rebut resposta de multitut d'usuaris, entre els quals destaca el líder d’ERC a Madrid, Gabriel Rufián, que va criticar el silenci mediàtic espanyolista respecte a aquesta mena d'insults. “Si et sembla els qualifico de ‘pacífics manifestants. Hi hauria de tot a la concentració, però els desgraciats que van atacar o agredir les forces de seguretat, en aquest cas els Mossos, no tenen ni mereixen cap altra qualificatiu”, van replicar-li des de ‘Foro Guardias Civiles’.

“El que ha passat avui a Ciutadella evidencia que al costat dels Mossos o en la seva absència, hi haurien de ser la Policia Nacional i la Guàrdia Civil", van dir en referència a una desitjada "contenció"; com la que van dur a terme durant el referèndum de l'1 d'octubre amb cops de porra a votants indefensos.Tot i que la Guàrdia Civil diu que es tracta d'un fòrum no oficial, compta amb 142.000 seguidors, entre els quals hi ha agents de la policia espanyola.