El Suprem preveu inhabilitar els líders independentistes sense cap judici

Redacció| Carles Puigdemont, Toni Comín, Lluís Puig, Clara Ponsatí i Meritxell Serret -tots ells a l'exili, des de fa tres mesos- podrien ser inhabilitats per exercir càrrecs públics a les acaballes del mes de març, segons apunta 'El País'. El diari assegura que li han confirmat fonts jurídiques properes al Tribunal Suprem, expressant-los que la Llei d'Enjudiciament Criminal ho permet.



Les fonts esmentades haurien explicat a 'El País' que la instrucció del jutge del Suprem, Pablo Llarena, s'aproxima al final, i és previsible que tots els líders sobiranistes siguin processats per malversació, sedició i rebel·lió al març. Això implicaria que -si no es desbloqueja la situació al Parlament- la justícia espanyola faria que ni Carles Puigdemont ni cap altre dirigent amb causes obertes poguessin ser candidats a presidir la Generalitat ni presentar-se a unes eleccions en cas que s'haguessin de tornar a celebrar.

El Suprem ja té, doncs, la manera d'eliminar els adversaris polítics del Gobierno sense ni tan sols haver d'esperar a jutjar-los o a cap sentència ferma (que, diuen des de 'El País', pot arribar a finals de 2018). Per això, el jutge Llarena estudia tornar a dictar contra Carles Puigdemont i la resta de polítics independentistes exiliats una ordre de detenció i entrega a Espanya (i el consegüent ingrés a la presó), per tal de poder-los aplicar de la manera més recargolada la Llei d'Enjudiciament Criminal. Tot i que Puigdemont podria recórrer al mateix Suprem, la decisió final de la justícia espanyola no es meditaria gens i es resoldria -doncs- a finals de març.







Exactament, es refereixen a l'article 384 bis; que realment diu "ferma una ordre de processament i la presó provisional per un delicte comès per una persona integrada o relacionada amb bandes armades o individus terroristes o rebels, el processat que estigui exercint una funció o càrrec públic quedarà automàticament suspès en l'exercici del mateix mentre duri la situació de presó".