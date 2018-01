Bloomberg avisa Rajoy que les lleialtats de les elits cap a ell ''comencen a tremolar''

Última actualització Dimecres, 31 de gener de 2018 19:00 h

També diu que perd suport mediàtic en favor de C's

Redacció| Nou article de Bloonberg dedicat a la situació política a Catalunya. La principal agència d’informació financera al món ha assegurat -aquest dimarts- que el president del Govern espanyol, Mariano Rajoy, està perdent els suports de les elits espanyoles per la seva mala gestió del procés independentista català. Rajoy, doncs, comença a perdre pistonada com a líder del Gobierno i també del Partit Popular.

“Les lleialtats a Rajoy comencen a tremolar: ministres, assessors principals i aliats als mitjans de comunicació es distancien del líder ferit”, escriu Esteban Duarte a Bloomberg. I afegeix que -tot i que Rajoy vol apostar-ho tot a les eleccions municipals i autonòmiques del juny del 2019, que precedeixen les generals del 2020- al partit no hi estan tan convençuts. Tot i que la posició de sortida dels populars sigui més dolenta que mai: “el suport electoral està en el nivell més baix des del 1989 i, per primer cop en dues generacions, els votants tenen una alternativa viable de centredreta (Ciutadans), que encapçala tres de les últimes cinc enquestes”, escriuen des de l'agència.



D'altra banda, Duarte assenyala que mitjans de comunicació com 'El País' hagin saltat del PP a Ciutadans, o la negativa del Consell d'Estat a la seva decisió d'acudir al TC per evitar la investidura de Carles Puigdemont com signes que mostrarien l'esgotament de Rajoy. També destaca el fet que quatre líders regionals no assistissin a la convenció del partit del 15 de gener; entre ells un pes pesant com el president de Galícia, Alberto Núñez Feijóo.

