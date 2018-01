Última actualització Dimecres, 31 de gener de 2018 19:30 h

"Fins i tot, Podemos ha demostrat que és un partit nacionalista espanyol"

Gerard Sesé @gerardsese | Ramon Cotarelo en estat pur aquesta tarda a TV3. El programa 'Tarda oberta' ha fet una connexió en directe amb el catedràtic i politòleg per analitzar la situació política de Catalunya. Una vegada més, Cotarelo no s'ha mossegat la llengua i les ha deixat caure una darrere l'altre definint amb detall la putrefacció de l'estat de dret i democràtic d'Espanya.

1- Les mancances d'Espanya

Ramon Cotarelo ha assegurat que no hi ha cap mena de possibilitat d'entendre's amb Espanya. "La resposta és senzilla sobre si l'Estat pactarà amb Catalunya: no". A més, ha explicat que l'Estat està controlat pel bloc del 155: els partits, les empreses, la Corona, el capital i els mitjans de comunicació". En aquest sentit ha assegurat que fins partits i de l'oposició i del govern espanyol van de la mà "fins i tot Podemos ha demostrat anar al costat de PSOE i Ciudadanos evidenciant que és un partit nacionalista espanyol més".

2- Catalunya i el procés no canviaran espanya

Cotarelo ha recordat que els ciutadans espanyols ja han demostrat que el procés català no és un camí per obrir un camí de regeneració democràtica a l'Estat. "La gent seguirà votant un partit corrupte i Espanya seguirà amb un president que ha cobrat sobresous i un Estat disposat a tot per a frenar els catalans". Àdhuc ha assegurat que "els espanyols s'han posicionat en contra dels catalans" en lloc de defensar els valors democràtics.

3- La unitat independentista

El politòleg ha narrat que el que a Espanya fa més por és la unitat dels independentistes i per aquest mateix motiu actua amb tanta repressió, amenaces i violència. "La unitat no es trencarà perquè el camí de la repressió no té sortida". També ha augurat que hi haurà més presoners polítics però que no es podrà empresonar als més de dos milions d'independentistes.



El camí de la repressió fracassarà: no es pot empresonar a tot un poble

FIL - Resum de la intervenció a TV3 de Ramon Cotarelo a TV3 sobre com descriu amb detall la putrefacció d'Espanya. Aquí resumit en text: https://t.co/mmlCPpNNlm



1- El camí de la repressió fracassarà: no es pot empresonar a tot un poble pic.twitter.com/x54frr4K1r — Gerard Sesé (@gerardsese) 31 de gener de 2018

2- L'Estat espanyol frustrat perquè no pot trencar la unitat independentista pic.twitter.com/QAxjDGiP2a — Gerard Sesé (@gerardsese) 31 de gener de 2018

4- Aquí parla de la lamentable i desprestigiada imatge d'Espanya al món pic.twitter.com/lQS3C7zL3p — Gerard Sesé (@gerardsese) 31 de gener de 2018

5- Cap possibilitat de canviar Espanya ni el procés com a camí per a regenerar-ne la seva política. Els ciutadans espanyols han decidit anar contra Catalunya. pic.twitter.com/6Ytikt5Sl9 — Gerard Sesé (@gerardsese) 31 de gener de 2018

