Puigdekong, el videojoc que fa fàcil la investidura de Puigdemont

Només ha de superar algun guàrdia civil, algun jutge i derrotar Rajoy a la partida final

Redacció| Qui no ha jugat (o coneix) al clàssic de Nintendo, Donkey Kong? Doncs, a partir d'ara, tothom el recordarà com a Puigdekong: una versió del videojoc original inspirada en la situació política que es viu a Catalunya i que té com a protagonista Carles Puigdemont.

Després que, aquest dimarts, es posposés el ple al Parlament que l'havia d'investir com a president de Catalunya; els creadors del joc han sabut fer-lo arribar a la cambra baixa d'una altra manera. El que va començar com una broma a la xarxa, s'ha convertit en un veritable homenatge virtual on Puigdemont lluita contra tots els obstacles -com guàrdies civils o jutges- per entrar per la porta del Parlament i poder ser investit president.



L'últim dolent al qual ha d'enfrontar-se és Mariano Rajoy en forma de goril·la (emulant el videojoc original), que l'espera amb la bandera espanyola i unes manilles per detenir-lo. Imitant també la princesa del clàssic de Nintendo, hi ha l'edifici del Parlament amb la paraula "ajuda" al fons.