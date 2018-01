Rufian exigeix al Gobierno fer públic el cost de la seva paranoia per detenir Puigdemont

L'ESTAT esPPanyol és una VERGONYA PER A LA HUMANITAT. És un SIMULACRE VERGONYÓS DE DEMOCRÀCIA, una PARÒDIA ESPPERPPÈNTICA D'ESTAT DE DRET. || ||☆|| || L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Tot poble té dret a un estat on la seva llengua vernàcula sigui oficial en TOT l'estat.|| ||☆|| || || ||☆|| || L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Tot poble té dret a un estat on la seva llengua vernàcula sigui oficial en TOT l'estat.|| ||☆|| ||

31 de gener de 2018, 23.36 h







La investidura de Puigdemont ha fet gastar molts cents de milers d'euros a l'estat ePPanyol, però alhora també als catalans ens ha fet oblidar una cosa ELEMENTALMENT FONAMENTAL, i és que sense insistir explica cada dia al món que l'estat espanyol és FRANQUISTA fins el moll dels ossos,tant en la seva monarquia com , sobre tot, en la seva CONSTITUCIÓ, ja podem anar perdent el temps amb tonteries i detallets,QUE MAI NO OBTINDREM L'AJUT INTERNACIONAL QUE TANT NECESSITEM.





