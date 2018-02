El republicanisme treballa per fer una fórmula guanyadora: Investidura simbòlica, Govern efectiu

Última actualització Dijous, 1 de febrer de 2018 05:00 h

L’episodi viscut durant la sessió d’investidura ajornada exigeix una estratègia conjunta

ANÀLISI - @JoanSole_ | El republicanisme tanca files, les últimes 48 hores han tensat, per enèsima vegada, les cordes que uneixen els tres partits que avui representen la República. El republicanisme tanca files, les últimes 48 hores han tensat, per enèsima vegada, les cordes que uneixen els tres partits que avui representen la República.

Fóra bo poder afirmar amb rotunditat que les escenes que s'han reproduït des que el president del Parlament, Roger Torrent, va decidir ajornar la sessió d'investidura no es repetiran. Però la cronologia d'aquests últims set anys ens ensenyen que cal deixar a un costat el, ara tan mencionat, "pensament màgic". Segurament es tornaran a estomacar, en públic i en privat, es reservaran estratègies partidistes per conquerir l'hegemonia del moviment i, per què no, repetir la desídia amb la qual les conselleries no van preparar les estructures d'Estat.

El xoc actual entre l'estratègia de Junts per Catalunya i ERC rau en el simbolisme de recuperar la legitimitat del Govern i en fer possible un executiu efectiu. La manca de comunicació entre les dues formacions no ha permès veure que el projecte d'uns i altres són complementaris. La raó d'investir Puigdemont no rau en el fet que és Puigdemont, és perquè representa una institució, la presidència, que fou cessada il·legítimament per l'Estat. Del simbolisme no viu la política, ho sabem pel 9-N, l'1-O i el 27-O. Votacions i declaracions d'independència que no han tingut el recorregut que es va fer creure que tindrien. Ara, però, ja és una qüestió de dignitat després de tantes humiliacions.

L'origen del problema, no en el sentit pejoratiu que se li pot donar a la paraula, és que hi ha qui interpreta que la investidura de Puigdemont és la investidura d'un candidat d'un partit. El desllorigador de la qüestió és que hi ha una simbologia, la de la presidència, que representa a tots els republicans i pot anar acompanyada del "realisme" que ERC tant demana en les hores que vivim. El republicanisme es mereix, després de tantes cites amb les urnes, que la presidència recuperi la legitimitat que l'Estat li va privar. El republicanisme es mereix que es constitueixi un Govern efectiu. El republicanisme es mereix, en definitiva, que el simbolisme sigui concret i no permanent amb resultats efímers.

Tots els problemes que s'han produït en les últimes 48 hores són per culpa de la manca de comunicació i transparència, un fet que neix, bàsicament, perquè l'executiu que va fer la República no va remar en una direcció. És compatible una sessió d'investidura simbòlica i una presidència amb un govern efectiu. Com fer-ho? Diàleg, comprensió i cedir. Perquè coneixen la fórmula, només cal fer un pas endavant per dur-la a terme.