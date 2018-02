Torrent insisteix que el candidat continua sent Puigdemont

Última actualització Dijous, 1 de febrer de 2018 09:35 h

El president del Parlament assegura que segueix buscant garanties per a investir al president

Redacció | "Puigdemont és el candidat i ho continuarà sent". Així de contundent ha volgut sonar el president del Parlament, Roger Torrent, en una entrevista a RAC 1.

Torrent ha deixat clar però, que el debat es farà quan hi hagi totes les garanties per ser investit: "Treballarem políticament per trobar una fórmula per fer la investidura amb totes les garanties. És el moment de la política", i ha afegit que "hem de trobar una solució política. Ho farem quan es compleixin les garanties democràtiques i d'efectivitat".

El president de Parlament ha subratllat de nou que "cap tribunal decidirà qui ha de ser el president de la Generalitat". "El calendari el marcarà el Parlament no el TC", ha reblat.

Ara per ara, el president de la cambra ha anunciat que dimarts es reunirà la mesa i que estan pendents de l'informe que elaboren els lletrats sobre els terminis una vegada ajornat el debat del ple d'investidura.

