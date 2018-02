El Govern podria haver pagat la infraestructura tecnològica de l'1-O amb bitcoins

Última actualització Dijous, 1 de febrer de 2018 12:00 h

Les forces de seguretat espanyoles van intentar impedir per tots els mitjans la celebració del referèndum

5 ( 1 vot ) Carregant Carregant



Redacció | La protecció total a la xarxa és gairebé impossible. Sempre hi ha alguna amenaça nova o inesperada que fa que una petita esquerda es converteixi en un forat negre.

Pla mig on es pot veure els vocals de la mesa del col·legi electoral del Departament de Salut a Lleida fent el recompte de vots del referèndum de l'1-O © Oriol Bosch Comparteix Tweet

URL curta

Etiquetes 1-O, Amazon Google, bitcoin, Catalunya, Espanya, independència, referèndum, urnes

D'aquesta manera, i segons apunta El Confidencial, el Govern hauria pogut fer servir bitocins --criptodivises-- per abonar alguns pagaments clau per muntar la infraestructura tecnològica de cara a l'1-O.

La Guàrdia Civil només va aconseguir descobrir alguns abonaments concrets com a Amazon o Google i alguna despesa relacionada amb els dominis web. Però la resta, es desconeix. El mateix cos va entrar el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat i va impedir el programa i els centres encarregats del recompte i també el sistema de registres de catalans de l'exterior i la gestió del cens.

A més, amb un requeriment judicial, també es va aconseguir que Google suspengués els serveis que s'havien contractat des del Govern. De la mateixa manera que van fer amb Amazon Web Services.

Però, malgrat tot, l'1-O es va poder celebrar i Espanya no va aconseguir impedir el recompte del referèndum. Com ho van fer? Els responsables van intentar despistar a la policia espanyola i van habilitar un número de telèfon per oferir una nova IP quan es bloquejava una d'elles per poder progressar amb la votació per una altra banda. Aquest fet també va permetre que les Forces de Seguretat accedissin fàcilment a aquestes referències.

Pel recompte però, la solució va ser molt més senzilla. Llapis i missatge de WhatsApp amb els resultats.

Notícies relacionades