Els manifestants que van trencar el cordó policial al Parlament s'enfronten a multes de fins a 600.000€

El PP s'aprofita del cas català

La 'llei mordassa' preveu multes d'entre 601 i 30.000 euros per "la pertorbació greu de la seguretat ciutadana en manifestacions davant el Congrés, el Senat i assemblees autonòmiques encara que no estiguessin reunides" o "la desobediència o la resistència a l'autoritat, així com la negativa a identificar-se a requeriment de l'autoritat o dels seus agents"; que considera faltes greus. Pel que fa a "les reunions o manifestacions no comunicades o prohibides en infraestructures o instal·lacions en les quals es presten serveis bàsics per a la comunitat o als seus voltants, així com la intrusió als recintes d'aquestes, inclòs el seu sobrevol, quan, en qualsevol d'aquests supòsits s'hagi generat un risc per a la vida o la integritat física de les persones", les considera faltes molt greus i les castiga amb sancions d'entre 30.001 i 600.000 euros. Les faltes lleus es castiguen amb multes d'entre 100 i 600 euros. Cal saber quina de les tres modalitats de sanció s'aplicarà als manifestants.Segons avança 'El Nacional', els manifestants que s'enfronten a les reprimendes de Zoido -segons les fonts policials esmentades- podrien haver incorregut en dues infraccions: "falta de respecte i consideració el destinatari de la qual sigui un membre de les Forces i Cossos de Seguretat a l'exercici de les seves funcions de protecció de la seguretat" i "la remoció de tanques, envetats o altres elements fixos o mòbils col·locats per les Forces i Cossos de Seguretat per delimitar perímetres de seguretat".