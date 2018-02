Experts posen en dubte l'autenticitat del document que 'El Periódico' diu que volien destruir els Mossos

Última actualització Dijous, 1 de febrer de 2018 11:30 h

Redacció| El passat 22 de gener, 'El Periódico' publicava un article assegurant que els Mossos van intentar destruir a una incineradora de Sant Adrià del Besós -el 26 d'octubre- dos documents vinculats a la famosa nota que el diari assegura que la CIA hauria enviat a la policia catalana advertint de la possibilitat que es produís l'atac terrorista a La Rambla de Barcelona. Segons la publicació, va tenir accés als documents i els va publicar; però experts consultats per 'Vilaweb' posen en dubte l'autenticitat dels papers -la nota original i un suposat document secret dels Mossos que parla d’aquesta- i les circumstàncies en què apareixen.









Tot i que 'Vilaweb' no detalla el nombre d'experts que ha consultat ni les seves identitats, assegura que tots coincideixen en el fet que l’informe a que es refereix 'El Periódico' no és un document real dels Mossos. De fet, posen en dubte tant el seu contingut com la manera com el mitjà diu haver-lo aconseguit.



Segons diuen al digital català, "un document classificat secret no pot sortir, íntegre, de la comissaria en paper". Els protocols de seguretat dels Mossos estableixen que aquesta mena de documents han de destruir-se en set dies i -en casos excepcionals- els caps de la comissaria els poden guardar com a màxim un mes abans d'eliminar-los obligatòriament. Per tant, seria impossible que si s'havia enviat al maig (segons 'El Periódico') seguís existint el mes d'octubre.



A més, degut a que està completament prohibit que un document classificat com secret surti d'una comissaria en paper, els experts consultats per 'Vilaweb' veuen impossible que els Mossos els portessin a incinerar en les condicions que diu 'El Periódico' que els va trobar. I és que diu el protocol que els documents cal passar-los primer per una destructora de paper abans de procedir a incinerar-los.



D'altra banda, els mateixos experts asseguren que la fotografia que publica 'El Periódico' sobre el suposat document dels Mossos conté errors de format que el desacrediten: segons diuen, en un document oficial que es considera secret, el text no pot sortir (i, per tant, ser imprés) per sobre de la marca que indica que ho és. A més, l'informe tampoc té el peu de pàgina obligatori en aquesta mena de documents.





