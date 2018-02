Així és Ben Emmerson, l'advocat que portarà la causa dels presos polítics a l'ONU

En els propers dies, aquest organisme de les Nacions Unides comunicarà al govern espanyol que ha rebut la petició i que inicia una investigació a partir de la qual els experts avaluaran els arguments elevats per Emmerson. Posteriorment, el Grup de Treball es pronunciarà. Les conclusions no són vinculants però són un element de pes per a qualsevol tribunal internacional.



Qui és Ben Emmerson?



Com a jurista, Emmerson ha treballat al seu país però també en tribunals internacionals -com el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, el Tribunal Europeu dels Drets Humans o el Tribunal Penal Internacional- i a les Nacions Unides; la qual cosa suposa un bon precedent per a portar més endavant la causa contra l’estat espanyol al Tribunal Europeu dels Drets Humans. A l'ONU, ha estat relator especial en la promoció i protecció dels drets humans i en contra del terrorisme. També ha dut a terme estudis per a l’Assemblea General de l’ONU.



D'altra banda, s'ha mostrat esperançat que l'ONU pressioni Espanya per alliberar els presos polítics i -ha dit- espera que "en uns mesos es pugui constatar que Espanya ha violat aquests drets". També ha retret al Gobierno que vagi en contra dels compromisos internacionals signats per Espanya en "empresonar gent per les seves idees".



Per últim, ha explicat que per portar el cas català a la cort europea, han d'esperar que "això es no resolgui a Espanya".

Però, sense dubte, un dels casos que més famós l'han fet en el seu àmbit és el de la parella de l’ex-espia rus Aleksandr Litvinenko, assassinat per enverinament a Londres, el 2006; així com la seva defensa d'un ciutadà britànic empresonat a Guantánamo el 2013. Habia estat acusat de terrorisme a Síria, però -finalment- va ser posat en llibertat sense judici. Emmerson també es conegut per la seva defensa dels drets dels homosexuals i la llibertat d’expressió a la xarxa, a més de representar les víctimes de pederàstia de l’església irlandesa. També ha estat molt crític amb la 'llei mordassa' aprovada pel govern espanyol quan el PP comptava amb majoria absoluta.La iniciativa s'ha presentat des de Londres, on l'advocat ha manifestat que els càrrecs contra els presos polítics "són insostenibles" i ha recriminat a Mariano Rajoy que "els governs no poden reprimir ideologies". En aquest sentit, s'ha referit a la manca de democràcia a l'Estat espanyol apuntant que "aquest tipus d'opressió política pertany a la història antiga d'Espanya".