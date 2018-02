El Suprem no considera delicte la filtració de la conversa privada entre Comín i Puigdemont

per bejota bcn bcn

1 de febrer de 2018, 15.54 h

La nostra linea vermella es que no hi hagi violencia. Aconseguirem la republica sempre de manera pacifica. Aixo no significa fer accions de resistencia pacifica. L'economia no es una linea vermella. Si conve que marxin mes empreses per arribar a la República no hi ha problema. Aquelles que es quedin farem tot el possible com a societat perque es puguin desenvolupar. Tots sabem que perque una empresa funcioni necessita un pais dinamic, segur i amb vitatalitat. Perque la riquesa esta en la gent.... Llegir més