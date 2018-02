De los Cobos posa la unitat d'Espanya per sobre la integritat dels ciutadans

Última actualització Dijous, 1 de febrer de 2018 15:00 h

Afirma davant del jutge que la llei havia de prevaldre per sobre la "convivència ciutadana" l'1-O

Redacció | El coronel de la Guardia Civil i responsable de l'operatiu policial de l'1-O, Diego Pérez de los Cobos, ha manifestat davant del jutge del Suprem que el compliment de la llei havia d'estar "per sobre de la convivència ciutadana" durant la jornada de l'1-O.

El coronel, que ha declarat com a testimoni per la causa de l'1-O, ha afirmat davant del jutge del Suprem, que en una reunió celebrada el 28 de setembre va demanar a Carles Puigdemont que desconvoqués el referèndum perquè era la manera "més fàcil" d'evitar desordres.



En canvi, sosté que el Govern mantenia que la convivència ciutadana era "un bé superior" que no es podia alterar per l'actuació policial.

Pérez de los Cobos també ha acusat els Mossos d'actuar com a "focus d'informació" per eludir ordres judicials i permetre que se celebrés l'1-O. Davant del jutge del Suprem, ha criticat el dispositiu policial dels Mossos, l'ha titllat d'insuficient i ha dit que no era "operatiu" enviar dos agents per col·legi electoral.

El passat 1-O, més de 1.000 persones van resultar ferides per la violència extrema amb què van actuar els agents policials per intentar frenar el referèndum. Precisament, aquesta setmana, el ministre d'Educació, Cultura i Esports, i portaveu del govern espanyol, Iñigo Méndez de Vigo, va demanar semi perdó a les persones que es van sentir "maltractades" però, rapidament, va puntualitzar que l'únic ferit de l'1-O havia estat el noi que va perdre un ull per l'impacte d'una bala de goma disparada per la policia espanyola.

