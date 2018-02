La CUP amenaça: ''Si algú es pensa que quan té un acord amb la CUP pot fer marxa enrere, que es prepari''

Última actualització Dijous, 1 de febrer de 2018 15:30 h

Aragonés avisa que poden perillar els quatre vots cupaires i adverteix que l'aposta per Puigdemont "segurament" no es mantindria amb un altre candidat de JxCAT

Redacció | "Si algú es pensa que quan té un acord amb la CUP es pot fer marxa enrere, que es prepari", ha advertit el diputat dels cupaires Vidal Aragonés. Que es prepari "per una campanya de denúncia al carrer, per veure que no tindrà els 4 vots de la CUP", ha concretat després en una entrevista a La Xarxa aquest dijous.

"Si algú pensa que passa per aquí, que no crec que siguin capaços de fer-ho, està equivocat; el que es diu que 'sí' és que 'sí'", ha insistit en referència als acords de les negociacions abans de l'ajornament del ple.



En aquest context, Aragonés ha emplaçat a tornar a la negociació trilateral amb ERC i JxCAT amb "voluntat decidida" i ha rebutjat fixar la data de la investidura com a "línia vermella" per reprendre a les converses A l'espera de quina seria la posició de les bases, també ha advertit, però, que la postura de "no oposició contundent" que els cupaires han mantingut amb Carles Puigdemont "segurament" no es mantindria amb un altre candidat de JxCAT a la investidura.



Vidal Aragonés també ha afegit però que els cupaires no estan disposats a negociar un altre cop després de l'ajornament del ple "sense contingut real". I des de dimarts no tenen "cap novetat", ha afegit Aragonés en assegurar que el punt de partida de la negociació seria on es van aturar "uns bons acords" en l'eix social. Entre d'altres, els cupaires havien assegurat que hi havia acord per deixar de finançar les escoles que segreguen per sexe.

