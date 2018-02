Última actualització Dijous, 1 de febrer de 2018 14:30 h

Daniel Sirera es mostra comprensiu amb Puigdemont, potser perquè ell va viure una situació similar el 2009

1 No hi ha cap vot No hi ha cap vot Carregant Carregant



Redacció| Fins i tot l'expresident del PP a Catalunya, Daniel Sirera, creu que Telecinco no hauria d'haver publicat "converses privades" entre Carles Puigdemont i Toni Comín. Ho ha dit a RAC 1 com a advocat expert en tecnologies de la informació i protecció de dades i actual membre del Consell de l'Audiovisual de Catalunya.

Sirera ha recordat que darrere el polític sempre "hi ha una persona que pateix, que té neguit i problemes" i -per això- cal que tothom sigui "més persona". "El telèfon mòbil és un element hiperpersonal en el qual portem la nostra vida", ha dit tot i apuntar que -segons ell- la publicació dels missatges no va en contar de cap normativa de l'audiovisual. També ha introduït el "debat contradictori" entre la llibertat d'informació i el dret a la intimitat.Però, per què un ex dirigent del PP sortiria en defensa dels líders independentistes? Potser la sobtada comprensió del popular ve donada perquè ell mateix va viure una situació similar el 2009, quan el seu telèfon va ser fotografiat mentre enviava un missatge a l'aleshores diputada del PP i actual regidora de Ciutadans Carina Mejías dient que el PP era "una merda" en un moment en que es qüestionava el seu lideratge al partit. Segons ha expicat, no va denunciar els periodistes que van filtrar el missatge que va escriure des del Parlament perquè no volia "allargar un episodi que volia esborrar" i perquè els advocats van advertir-li que la condemna depenia de l'opinió del jutge sobre la llibertat d'informació.