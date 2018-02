Catalá vaticina que la cúpula del procés serà inhabilitada abans del judici

Última actualització Dijous, 1 de febrer de 2018 16:30 h

El TS és qui porta la causa per sedició i rebel·lió, i el jutge Pablo Llarena ha d'acabar la instrucció del cas

Redacció | El Gobierno no en té mai prou. Ara també és capaç de predir si un polític serà inhabilitat o no abans del seu propi judici. Així ho ha fet aquest dijous el ministre de Justícia, Rafael Catalá, creu que la cúpula de l'independentisme podria ser inhabilitada d'aquí a pocs mesos, concretament a finals de març.

Malgrat tot, això no es donarà fins que el jutge del Tribunal Suprem, que porta la causa per sedició i rebel·lió, Pablo Llarena, acabi la instrucció del cas.

En una entrevista a Antena 3 però, Català ha demostrat que és capaç de preveure el futur: "Quan es produeix el processament per una sèrie de delictes greus o persones rebels, en aquell moment, abans fins i tot d'esperar a la sentència, ja hi ha una inhabilitació. Per tant, més enllà del que digui la sentència final, que arribaria a la tardor o a finals d'any, hi pot haver una inhabilitació des de molt d'hora. Per tant, totes aquestes persones les treu de l'escena de la representació pública i les inhabilita per exercir activitats polítiques."

A qui afectaria?

Aquesta inhabilitació, a hores d'ara, només afectaria Oriol Junqueras, l'únic acusat de rebel·lió que està en presó provisional.

