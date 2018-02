[Exclusiva] Aquest és l'informe d'Interior sobre els policies ferits l'1-O: ''contusión en una uña''

Les imatges van parlar per sí soles i el món ho va veure: els agents de la Policía Nacional espanyola i de la Guardia Civil van carregar amb cops de porra, puntades de peu, estirades, forcejaments i empentes amb els escuts de defensa. Una actitud violenta i agressiva davant de persones que només portaven paperetes i alçaven els braços amb una actitud, malgrat la tensió i provocació, absolutament pacífica.

Les primeres informacions del Ministerio de Interior foren que hi va haver un total de 39 agents que havien patit algun tipus de "lesió" i es va especificar, fins i tot, que eren 19 nacionals i 20 guàrdies civils. Després, quan la Generalitat feia oficial els 1.066 ciutadans ferits, de cop i volta, el Ministerio de Interior va augmentar la xifra d'agents "lesionats" a 431.

Les irrisòries, ridícules i risibles lesions i contusions que estan descrites en aquest informe del Gobierno entregat als jutjats, al qual ha tingut accés en exclusiva el directe!cat, fan palès que s'han posat tots els esforços a engreixar la xifra. Vaja, el que se'n diu col·loquialment que 'hi han posat molt més pa que formatge' amb el clar objectiu de victimitzar els culpables. Tal com es pot llegir als documents més avall adjuntats, la majoria de les "lesions" poden ser produïdes pel sol fet de donar cops de porra: gran part són "contusions" a dits de la mà. Un mal cop de porra o un excés de força poden provocar aquests danys. Així com molèsties musculars en un mal gest o en forçar alguna articulació en plena acció repressiva.



Algunes de les "ferides descrites" es poden considerar, directament, una burla als més de mil ferits que custodiaven les urnes aquell 1 d'octubre. Des de "contusión en uña mano derecha" a un agent que ha patit "contusión/escoración frente ilegible" (és a dir, que no es veu però et creus a l'agent que, per cert, anava amb casc). També hi ha algun agent que ha patit "molestias en la rodilla izquierda" i un altre que té "dolor hombro izquierdo". Un altre és queixa de "contusión zona genital" però ves que no fos la nit anterior a la intervenció. Fins i tot, un agent té "lesiones leves sin describir, no parte" tot i que sí que "parte como herido" al llistat. Un altre té una "torcedura del pié izquierdo" i un altre una "contusión en un dedo". Aquí els documents: