[Vídeo] Les demolidores declaracions de Hasel contra la monarquia i l'Estat durant el seu judici

El cantant lleidatà diu que a Espanya no hi ha llibertat d'expressió

Redacció | "Si fos un feixista que desitja bombes a catalans, homosexuals o immigrants, no estaria aquí assegut". Així de contundent s'ha mostrat el raper Pablo Hasel aquest dijous durant el seu judici a l'Audiència Nacional. La Fiscalia l'acusa d'enaltiment del terrorisme i de calúmnies i injúries contra la Corona i les institucions de l'Estat pel contingut de 62 missatges de Twitter i una cançó publicats entre 2014 i 2016.

El lleidatà Pablo Rivadulla, conegut en el món del rap com a Pablo Hasel, ha denunciat que el seu judici evidencia que no existeix la llibertat d'expressió a l'Estat si no ets un "feixista que destija bombes als catalans".



En aquest sentit, ha defensat les seves manifestacions sobre la monarquia, la policia i l'Estat, perquè són "dades objectives". "A veure si seré jo el culpable que el rei financi les seves activitats de caça amb diners públics", ha sentenciat Hasel, que ha recordat que aquestes acusacions estan publicades a molts mitjans de comunicació.



La Fiscalia demana dos anys i nou mesos de presó per al cantant. En algun dels seus tuits i cançons, Hasel qualificava de “paràsits i mafiosos” a Joan Carles i altres institucions de l’Estat, les quals titllava de “torturadores i assassines”. Hasél ja va ser condemnat per enaltiment del terrorisme el 2014 i podria afrontar, ara, cinc anys de presó en cas de no pagar la multa.

Eres el puto amo, @PabloHasel.

Dignidad, valentía y verdades ante esta gentuza prepotente y con esa chulería.

Lo único que les queda es fascismo bajo nombre de ley, unidad de España o constitución.

Gracias - via @Jota_POV#LlibertatPresosPolítics pic.twitter.com/sjQs84H4Eq — Sergi Pinkman (@sergipinkman) 1 de febrer de 2018 Aquest no és el primer cas que la justícia condemna cantants pels missatges de les seves cançons. El sabadellenc Alex Nicolaev explicava el seu cas al directe.cat . L'Elgio (nom artístic de l'Alex) ha estat condemnat a dos anys i un dia per l'Audiència Nacional, però anuncia que recorrerà al Suprem. I sentència: "no és per les nostres cançons, sinó per la nostra ideologia".

