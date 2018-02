La London School of Economics també debatrà el cas català

Última actualització Dijous, 1 de febrer de 2018 19:30 h

Organitza un cicle de conferències durant el mes de febrer

Redacció | El cas català ha estat el tema central del mes de gener en el torneig de debats escolars organitzat per l'associació nord-americana National Speech and Debate. La independència de Catalunya i la relació amb l'Estat El cas català ha estat el tema central del mes de gener en el torneig de debats escolars organitzat per l'associació nord-americana National Speech and Debate. La independència de Catalunya i la relació amb l'Estat s'ha discutit a 400 instituts dels Estats Units . Ara, la London School of Economics de Londres engega un cicle de debats sobre Catalunya durant el mes de febrer.

Arrenca un cicle en el qual diferents experts discutiran sobre el futur de Catalunya i Espanya. Precisament, aquest dijous s'ha realitzat el primer debat sobre les arrels històriques de l'actual crisi catalana en el marc del cicle 'What next for Spain and Catalonia?', segons informa El Món. En el debat han participat els acadèmics Paul Preston, John Elliott i Felipe Fernández-Armesto, moderats per Conxa Rodríguez Vives.

En total, hi haurà quatre jornades en les quals els experts debatran des de punts de vista diferents: des de la perspectiva de les Ciències Polítiques sobre els escenaris postelectorals i la possible solució política, des de la perspectiva econòmica i sobre el dret a l'autodeterminació.

El cicle ha estat organitzat per alumnes de màster i doctorat de la London School of Economics i és obert al públic. El debat també es podrà seguir per streaming a través de Politikon

