Setge d'ERC a l'actuació policial de l'1-O

ERC demana al govern espanyol que identifiqui els responsables dels dispositius policials de l'1-O a 75 col·legis

ACN Madrid | Setge d'ERC al referèndum: els republicans han demanat al govern espanyol que identifiqui els responsables dels dispositius policials de l'1-O a 75 col·legis. Però encara va més enllà: els independentistes volen saber qui comandava l’operatiu policial a cada punt, quin protocol es va seguir per ordenar les càrregues i quantes denúncies de particulars s’han registrat.

El grup d’ERC al Senat ha presentat aquest dijous una bateria de preguntes parlamentàries dirigides a l’executiu espanyol per identificar els responsables de l’operatiu policial a cadascun de 75 punts de Catalunya on es van registrar càrregues. Entre altres, els republicans volen que l’executi expliqui quantes denúncies de particulars ha comptabilitzat a cadascun d’aquests col·legis, quin protocol va activar per ordenar les càrregues i qui comandava l’operatiu policial a cada punt, a més de les actuacions que s’han dut a terme per reparar les víctimes. Al seus 75 escrits (un per cada col·legi) consideren que les càrregues policials van ser “desproporcionades” i es van dirigir contra població “indefensa”, i pregunten a l’executiu espanyol si té previst fer algun tipus d’acte de contrició com per exemple “demanar perdó a les víctimes”.

