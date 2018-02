Colau es queda sola per tirar endavant amb els pressupostos

Última actualització Divendres, 2 de febrer de 2018 11:00 h

L'alcaldessa se sotmet per segon any consecutiu a una qüestió de confiança aquest divendres

Redacció | L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, s'ha quedat sola. Aquest divendres l'ajuntament de la ciutat celebra un ple extraordinari en el qual Colau queda sotmesa per segon any consecutiu a una qüestió de confiança per aprovar els pressupostos, davant de la impossibilitat d'arribar a un acord per poder-los tirar endavant.

Així, els grups tindran ara prop d'un mes per presentar una proposta de comptes i un candidat a l'alcaldia alternatius. Malgrat tot, es planteja gairebé un escenari impossible davant la falta d'acord entre els mateixos grups.

El PSC no ha perdonat l'abandonament de Colau. Els socialistes van evitar que la setmana passada s'aprovessin els comptes, tot i que l'alcaldessa havia tancat un principi d'acord amb el PDeCAT i ERC per garantir-se la seva abstenció.

Però no n'hi va haver prou. Barcelona en Comú va ser l'únic partit que hi va votar a favor. I malgrat que PDeCAT i ERC es van abstenir, Cs, PP, PSC, CUP i el regidor no adscrit dels Demòcrates hi van votar en contra.

