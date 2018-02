La família més rica d'Espanya busca becaris gratis

Última actualització Divendres, 2 de febrer de 2018 10:30 h

Publica una oferta a la Universitat de Sevilla a la recerca d'estudiants del grau d'Enginyeria Agrícola

1 No hi ha cap vot No hi ha cap vot Carregant Carregant



Redacció| El duc d'Alba vol redissenyar els jardins d'un dels seus palaus, el 'Palacio de las Dueñas' (Sevilla), sense gastar un euro. El primogènit de la duquesa d'Alba -que va morir el 2014, deixant-lo com a gestor de les fortunes de la família més rica de l'Estat espanyol- ha publicat una oferta de feina a la borsa de treball de la Universitat de Sevilla a la recerca d'estudiants del grau d'Enginyeria Agrícola que treballin per a ell a cost zero.







Segons ha avançat 'Vanitatis', Carlos Fitz-James Stuart i Martínez de Irujo -com a empresa- busca becaris per almenys dos mesos (es podrien allargar fins a sis) de pràctiques extracurriculars per dur a terme tasques de "suport paisatgistic". L'anunci diu que els seleccionats "participaran en la creació d'un nou disseny per a un dels nostres jardins principals amb tot allò necessari, com la retirada de plantes en mal estat, plantació de noves, col·locació de reg per degoteig, poda de forma a plantes i plantes ornamentals, plantació d'enfiladisses, inventariat de la flora del Palau, retirada de fullatge i manteniment en general ". "Els treballs estaran supervisats per una experta en paisatgisme", diuen des del Palau a 'Vanitatis'.



Enginyers pasen un dur procés de selecció per treballar... gratis

La incorporació dels becaris seria immediata. Segons un dels alumnes que hauria contestat a l'oferta, segons el mitjà, "els aspirants han d'enviar el currículum a través de l'anunci a la universitat abans d'aquest diumenge", quan revisaran els perfils de manera exhaustiva i els faran entrevistes "per veure la predisposició del candidat i la il·lusió d'afrontar la tasca".



En general, una vergonya que no compta ni tan sols amb remuneració per allotjament o dietes. "Jo he preguntat si hi havia opció d'algun tipus de beca per als que som de fora de Sevilla però m'han dit que no.I això que al final pot ser que siguin més hores de les que posa en l'oferta", diu l'estudiant.