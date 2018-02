El número dos d'Esperanza Aguirre vincula la ministra Cospedal amb les clavegueres d'Interior

En aquest sentit, obsesionat sobre la manera com s'hauria sabut l'escàndol del seu pis, González escriu: "Quin sentit té això si va ser ella [Cospedal] qui em va posar a l'Executiva Nacional? Hi ha polis a la UDEF que per fotre [el comissari José Luis] Olivera i el seu treball disparen contra mi i per què? Qui els paga i consenteix investigacions no oficials paral·leles? Per què Paco [Granados] sap i agita tot això i quina relació té amb ells? ". "Aquesta és una guerra a la UDEF que cal parar!!", conclou González atribuint-la a un tal "Pedro Antonio", que podria ser Martín Marín, secretari d'Estat de Comunicació amb Aznar.



Aleshores, el director de la UDEF era José Luis Olivera Serrano, actual director del Centre d'Intel·ligència sobre el Terrorisme i el Crim Organitzat (CITCO) a qui s'ha relacionat amb els principals noms de les clavegueres d'Interior. En aquest sentit, González escriu que "Mª Dolores pacta amb Rubal [caba] i ara manté a Olivera a la UDEF per fer altres coses (sic)"; relacionant-la directament amb la trama corrupte contra el sobiranisme. Preguntada per 'Infolibre', Cospedal es va negar a donar explicacions i Rubalcaba va negar cap mena de pacte i es va mostrar "indignat".

En el document recentment publicat, González es refereix al cas de corrupció pel qual s'investiga el seu àtic de luxe d'Estepona per resumir una reunió sobre el tema (el 2011) amb el comissari José Manuel Villarejo Pérez -avui empresonat i imputat per organització criminal, suborn i blanqueig de capitals- i Enrique García Castaño, un altre comissari de la trama de corrupció. En els apunts de González apareixen noms sobre els quals fins ara només hi havia sospites, com el del marit de Cospedal, l'empresari Ignacio López del Hierro, que mantindria una estreta relació amb Villarejo. Segons escriu González, Villarejo li hauria dit que "és amic del marit de Cospedal des de fa 30 anys i que ajuda a Maria Dolors i que el coneix".