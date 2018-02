Acusen un reusenc de delicte d'odi per negar-se a arreglar el cotxe a una policia nacional

Que vergüenza. Hay que denunciar estas cosas siempre. Su victoria es que esto sea considerado normal. pic.twitter.com/1zdiaFkK3U — Albano-Dante Fachin (@AlbanoDante76) 2 de febrer de 2018

Segons relata 'Nació Digital' en Jordi Parelló li va dir per telèfon a l'agent que no arreglaria el seu vehicle particular. Poc després de penjar, va trucar-lo el marit de la policia (que, segons ha assegurat el familiar de l'afectat al digital, és Mosso) per increpar-lo. Els Mossos d'Esquadra es van personar al lloc de feina de Parelló per aixecar acte i comunicar-li que s'obriria una investigació per delicte d'odi.El col·lectiu d'advocats voluntaris de l'1-O portarà el cas d'aquest mecànic de Reus, que ja ha estat citat a declarar a comissaria però que s'acollirà al seu dret a no fer-ho. El seu cas ha arribat fins i tot a la primera línia política i l'exlíder de Podem Catalunya, Albano-Dante Fachín, l'ha titllat de "vergonya" via Twitter.