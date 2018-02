[Vídeo] La CUP presenta la campanya 'Ni una més'

Última actualització Divendres, 2 de febrer de 2018 15:00 h

La impulsen conjuntament amb la formació i l'organització de l'esquerra independentista Alerta Solidària

Redacció | La portaveu del secretariat nacional de la CUP, Núria Gibert, ha presentat aquest divendres la nova campanya antirepressiva 'Ni una més. Contra la repressió del 78, construïm República!', impulsada conjuntament per la formació i l'organització de l'esquerra independentista Alerta Solidària.

Però la campanya de la CUP i Alerta Solidària "Ni una més!" no se centra en Mireia Boya i Anna Gabriel, sinó que pretén fer costat al "conjunt de persones investigades".



Gibert ha volgut deixar clar que "totes les acusades tenen la voluntat de superar aquesta excepció judicial i reivindiquen tota la feina feta com a diputades de la CUP, així com el referèndum i les mobilitzacions socials i polítiques".

La portaveu del SN i ha remarcat que "la forma de contestar a la repressió no són ni renúncies ni acataments". "S'ha de respondre amb determinació i claredat a l'estratègia repressiva de l'Estat que vol fer callar la CUP i la veu del poble català", ha exposat. Això sí, els 'cupaires' no han aclarit si Boya i Gabriel hi aniran a declarar voluntàriament.

L'objectiu, explica Gibert, és fer una crida a la solidaritat i fer reflexions sobre com "plantar cara de forma general i col·lectiva" a la repressió de l'Estat.En el marc de la campanya 'Ni una més', la CUP impulsa una "caixa de resistència" per ajudar a totes les encausades per la repressió de l'Estat i fa una crida "organitzar actes i accions de suport mutu" per fer-la créixer.