Rajoy passa de Torrent, no té intenció de respondre la carta on demana diàleg i una trobada

L'executiu espanyol no vol saber res de la segona màxima institució de Catalunya

Redacció | La carta enviada pel president del Parlament, Roger Torrent, al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, no tindrà resposta tot i que s'emplaça al líder de l'executiu espanyol a una trobada "com més aviat millor" per abordar la qüestió catalana.

El text de la segona institució catalana, amb to conciliador i oferint la seva "voluntat i desig" de poder iniciar una legislatura amb la "major normalitat democràtica" passarà sense pena ni glòria per a la Moncloa. Ja que, segons el portaveu del Gobierno, Méndez de Vigo, Rajoy "no ha respost ni té intenció de fer-ho".

En la missiva enviada per Torrent, el president exposa que la cambra catalana proposa el president legítim, Carles Puigdemont, com a candidat a la presidència de la Generalitat de Catalunya.

El president del Parlament insisteix que es poden explorar "totes les vies possibles" per solucionar la situació dels diputats electes que no poden exercir les seves funcions a més d'insistir en el diàleg, la política i la mediació per resoldre "l'escenari d'excepcionalitat democràtica en la qual ens trobem".