Rajoy diu que el sentiment espanyol ''és integrador''

Última actualització Divendres, 2 de febrer de 2018 17:35 h

El president assegura que aquest sentiment és “inclusiu” i “ens ha donat l’èxit com a nació”

Redacció | El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, ha assegurat aquest divendres durant l’acte de commemoració del 50è aniversari de l’Aeroport d’Alacant que el sentiment nacional espanyol “no va contra ningú” i “és integrador”.

En un discurs on no ha fet referència directa a Catalunya, ha afirmat que ell “com la majoria dels presents” a l’acte, és “dels que pensa que Espanya és un gran país” i que hi ha “molts motius per sentir-se orgullós de ser espanyol”.Entre ells que “participem d’un sentiment que no va contra res, perquè és integrador, inclusiu, i ens ha donat l’èxit com a nació”.Segons Rajoy, aquest és el secret de l’afluència de turistes a l’Estat. Espanya, ha dit, “agrada al Món”, i per això 82 milions de turistes “ens van venir a visitar l’any passat, un 9% més que l’anterior”.