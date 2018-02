Llarena va més enllà i tracta els presos polítics com a hostatges

Última actualització Divendres, 2 de febrer de 2018 18:00 h

Manté Forn a la presó per la seva ideologia

Redacció | El jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, ha denegat, de nou, la llibertat provisional a Joaquim Forn tot i haver renunciat a l'acta de diputat i dir que abandonava la política. El magistrat no s'amaga i insinua que el manté a presó perquè és independentista.

En l'auto emès per denegar la llibertat de Quim Forn, el magistrat justifica el tancament a presó dels presos polítics per la seva ideologia. Així doncs, afirma que "la seva ideologia coexisteix en un context on no hi ha certesa que hagi desaparegut la intenció d’aconseguir la independència de Catalunya". Amb tot, no permet que Forn surti en llibertat perquè és independentista.

En la seva resolució, de 14 pàgines, Llarena sentencia que existeix encara risc de reiteració delictiva, tot i haver renunciat a l'acta de diputat, perquè el context polític és molt incert i no hi ha indicis que facin pensar que la voluntat sigui la de respectar la llei.

Tanmateix, apunta directament a Puigdemont i la seva intenció d'aconseguir la independència "de manera immediata" i insinua que és el culpable que Forn estigui a Estremera perquè va ser ell qui el va nomenar conseller.

La "inacció" dels Mossos

Llarena també insisteix a responsabilitzar Forn per la "inacció" dels Mossos durant l'1-O i dona especial importància a les paraules del coronel de la Guàrdia Civil, Diego Pérez de los Cobos, que va comparèixer dimecres i va criticar durament el dispositiu de la policia catalana.

La Fiscalia, a més, ja havia demanat al jutge que el mantingués entre reixes. El conseller d'Interior està a la presó d'Estremera des del 2 de novembre per decisió de la magistrada de l'Audiència Nacional Carmen Lamela i aquest és el tercer cop que se li denega la llibertat.

El passat 23 de gener, Forn va renunciar a l'acta de diputat com a estratègia per aconseguir sortir de la presó. El jutge preveu resoldre dilluns sobre l'escrit de llibertat presentat per la defensa de Jordi Sànchez.



L'argumentació de Llarena per entendre que hi ha risc de reiteració delictiva es resumeix en que @quimforn és independentista i que l'independentisme va guanyar les eleccions. M'estalvio qualsevol valoració al respecte. pic.twitter.com/01MZQ1mQqU — SineData (@SineData) 2 de febrer de 2018

