[Vídeo] Aquesta és la vinyeta de Ferreres després de ser acomiadat i que farà enrabiar a El Periódico

Manel Puyal Barcelona Barcelona

2 de febrer de 2018, 20.15 h

Fotre fora al millor humorista gràfic de Catalunya, demostra que hi ha directors de diaris que són intel·lectualment curtets,vorejant l'analfabetisme. Si es pensen que estalviant-se el que cobra en Ferreres farà que el diari surti de la crisi, és que no tenen ni punyetera idea de res. No serà que la línia que portava en Ferreres i la línia que porta "El Periódico" no coincidien en res?