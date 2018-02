Un jurista de confiança de Puigdemont destrossa la pretensió del Suprem d'inhabilitar els líders independentistes sense judici

Última actualització Dissabte, 3 de febrer de 2018 05:00 h

Assegura que "la darrera paraula la tindria el Parlament"

M.B| Fa dos dies, ‘El País’ feia públic que el Tribunal Suprem pretén inhabilitar els diputats empresonats i a l’exili -Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, Carles Puigdemont i Toni Comín- abans de jutjar-los; emparant-se en l’article 384 bis de la Llei d'Enjudiciament Criminal, que diu que "ferma una ordre de processament i la presó provisional per un delicte comès per una persona integrada o relacionada amb bandes armades o individus terroristes o rebels, el processat que estigui exercint una funció o càrrec públic quedarà automàticament suspès en l'exercici del mateix mentre duri la situació de presó". Des d’aleshores, molts professionals del dret han negat que l’article sigui aplicable al cas català; entre ells Agustí Carles, advocat, membre del col·lectiu Drets, de Constituïm i que ha estat assessor legal de Carme Forcadell i Carles Puigdemont. Segons explica a directe.cat, per entendre el mal ús que faria el Suprem de la Llei d'Enjudiciament Criminal en relacionar el terme "individus rebels" amb els líders independentistes cal “buscar l’origen de l’article”.

El 384 bis neix després de l’article 55.2 de la Constitució Espanyola, que regula primerament l’estat d'excepció o de setge a l’Estat espanyol. Emmarcat en el capítol sobre “suspensió dels drets i llibertats”, aquest article constitucional permet la creació d’una llei per “determinar la forma i els casos en que, de forma individual i amb la necessària intervenció judicial i l’adequat control parlamentari, els drets [...] poden ser suspesos per a persones determinades, en relació amb les investigacions corresponents a l'actuació de bandes armades o elements terroristes”. Aquí rau el problema: tot i que ho diu clarament, només bandes armades o elements terroristes; el 1984 -quan s'aprova la llei orgànica corresponent “excedint-se del que diu la Constitució Espanyola”- s'introdueix el terme “rebels” en l’època dura del terrorisme d’ETA. Una llei que tant el Parlament Basc com el català recorren per inconstitucional, qüestionant al Tribunal Constitucional quin significat tenen els “elements rebels” que hi apareixen. El 1987, el TC fa pública una sentència en que interpreta el concepte i l’equipara amb l'ús il.legítim d'armes de guerra o explosius per trencar l'ordre constitucional. És a dir, els “rebels” són terroristes amb l’objectiu de trencar Espanya.

No és fins al 1988 -amb tot- quan arriba el famós article 384 bis, amb una nova llei orgànica que deroga la de 1984. “Aquesta llei estableix el concepte d'’individus rebels’, que cal interpretar segons la sentència del Tribunal Constitucional” que es dicta mentre aquesta norma ja s'estava tramitant, explica Agustí Carles. Segons ell, la “prova” que el terme “individus rebels” és només aplicable a casos de violència terrorista és que no apareix en cap reforma posterior del Codi Penal. De fet, en la reforma que esdevé -el 1995- en el Codi Penal de la democràcia ja només es parla de "bandes,organitzacions o grups terroristes" i en la darrera (que es fa el 2015 per introduir els casos de jihadisme) d’"organitzacions o grups terroristes". El delicte de rebel·lió comès per terroristes té una regulació diferenciada.

La darrera paraula la tindria el Parlament

“A més, qui decideix si la possible inhabilitació és efectiva o no és el Parlament per majoria absoluta”. Segons Carles, quan la manera d’interpretar aquesta llei espanyola “xoca” amb el reglament del Parlament (i no hi ha una sentència judicial ferma); “comença una batalla politicojurídica” en que “el Parlament tindria la darrera paraula”. "El jutge Llanera com a molt dictarà un acte de processament o d'obertura de judici oral”, explica. I afegeix que “pel que fa a la suspensió temporal dels drets i deures com a diputats, cal un dictamen de la Comissió de l'Estatut dels Diputats si és ferm l'acte de processament o d'obertura de judici oral i el Ple del Parlament ho acorda per majoria absoluta, atesa la naturalesa dels fets" .

Necessitat de tornar a activar l’euroordre

A banda dels arguments exposats, Carles recorda que “no es poden prendre mesures com la inhabilitació sense ser escoltat” i -per tant- el jutge Llarena hauria de tornar a activar l’euroordre de detenció -”no de detenció i ingrés a presó”, perquè no pot empresonar els afectats abans que declarin- de Puigdemont i els dirigents catalans a l’exili que ja va retirar en una ocasió per por a fer el ridícul davant la justícia europea. “A més, amb penes tan altes, no es podria fer el judici en absència dels acusats”, conclou. L’advocat també apunta al fet que ha estat el jutge del Tribunal Suprem qui “ha tallat la comunicació” amb el president que, al seu torn, “està a disposició de la justícia europea”.

Suspensió temporal, no inhabilitació

En la línia del Tribunal Suprem; el ministre de Justícia espanyol, Rafael Catalá, va afirmar aquest dijous la seva convicció que els diputats presos i exiliats seran inhabilitats abans d’un judici, en aplicació de la mateixa Llei d'Enjudiciament. A banda del ja esmentat, el que no sap Català és que ni tan sols aquesta llei parla d’inhabilitacions; sinó que diu que “el processat que estigui exercint una funció o càrrec públic quedarà automàticament suspès”, la qual cosa implica un caràcter temporal.



D'altra banda, el fet que un dels requisits per aplicar l’article 384 bis sigui la situació de presó provisional, si fos aplicable (que no ho és), deixaria fora els dirigents independentistes en llibertat provisional com Josep Rull, Jordi Turull, Raül Romeva, Dolors Bassa, Meritxell Borràs, Lluís Guinó o l'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell.

Responsabilitats penals per a Llarena



“Qui apliqui l'article 384 bis al cas d'un presumpte delicte de rebel·lió on en cap cas s'han usat il·legítimament armes de guerra, munició i explosius -si ens atenem al segon apartat de l'article 55 de la Constitució Espanyola- incorrerà en responsabilitat penal si fa un ús injustificat o abús d'aquesta prerrogativa”, explica Agustí Carles per afegir que “si el jutge Llarena aplica aquest precepte als representants polítics independentistes pot incórrer en responsabilitat penal per violació dels drets i llibertats fonamentals recorreguts per la llei”. “Aleshores, qui podria resultar querellat i -en el seu cas- inhabilitat, seria el mateix Jutge del Suprem”, sentencia.

En aquest sentit, Carles titlla la recent declaració com a testimoni de Diego Pérez de los Cobos al Suprem com l'argument perfecte pel Jutge instructor: “va parlar d’actes violents per reforçar la tesi que pretèn construir Llarena i així ell queda protegit en passar tota la responsabilitat al testimoni”, explica. I lamenta que, a més, “com que el delicte de fals testimoni -en cas d'haver-se produït-

essencialment es produeix en fase de judici i no en instrucció, si finalment es descobreix la veritat de tot plegat tots dos quedaran coberts penalment”.

