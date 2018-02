Rivera reclama al Gobierno més control sobre Catalunya per evitar ''el cop d'Estat''

Última actualització Dissabte, 3 de febrer de 2018 17:30 h

Demana explicacions a Montoro per la presumpta utilització del FLA per pagar l'1-O

Redacció | El líder de Cs, Albert Rivera, ha demanat al gobierno més mesures de control sobre Catalunya per frenar l'independentisme. "Un estat autonòmic és un estat descentralitzat, no una broma", ha reblat Rivera en una intervenció al Campus Jove del partit celebrat aquest dissabte a Salamanca, on ha considerat que cal augmentar el control sobre l'educació catalana i els Mossos.

Tanmateix, el líder de la formació taronja ha demanat explicacions al ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, per la presumpta utilització del Fons de Liquiditat Autonòmica (FLA) per pagar el referèndum de l'1-O i ha dit que si això es demostra, caldrà que "algú assumeixi responsabilitats".



En aquest sentit, el president de Ciutadans ha exigit a l'executiu de Rajoy més mesures de control sobre els diners que presta a Catalunya a través del FLA per evitar que puguin finançar un "cop d'Estat" independentista. Com pot ser que ens hagin robat la cartera per donar un cop d'Estat?", s'ha preguntat Rivera, que ha qualificat de "surrealista" que això hagi pogut passar.



Crítiques al PP i PSOE



El líder de Cs també ha lamentat que "tot el món coincideixi que els independentistes han guanyat la batalla de la comunicació". "El govern del PP viu al segle XX i la diplomàcia espanyola no ha fet els deures perquè en el segle XXI el partit d'anada es juga a casa però el de tornada a la resta del món", ha reblat Rivera.

D'altra banda, ha criticat que Cs ha estat la força més votada però "no pot governar perquè en 35 anys PP i PSOE no han canviat una Llei Electoral que els convé". Rivera ha dit que faran tot el possible per arribar a acords amb altres forces polítiques per modificar la Llei Electoral, "un assumpte crucial per al futur d'Espanya", ha assegurat.

