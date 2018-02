Un diari unionista assenyala als espanyols ''aliats'' amb l'independentisme

Última actualització Diumenge, 4 de febrer de 2018 14:00 h

Els acusa d'utilitzar els mitjans catalans per defensar tesis independentistes i criticar el PP "sense cap censura"

Redacció | Intel·lectuals, professos i periodistes espanyols crítics amb el govern del PP i, sobretot, amb la gestió que ha fet a Catalunya, són ara assenyalats per un diari unionista perquè "apuntalen les tesis" independentistes.

El diari unionista Crónica Global ha fet un recull d'aquells professionals que donen suport a l'autodeterminació de Catalunya i critiquen la repressió i violència de l'Estat.

Tanmateix, carreguen contra els mitjans catalans que els "fan d'altaveu", com TV3, Catalunya Ràdio o l'Ara. "No tenen censures i poden titllar l'Estat de franquista i dir que no existeix ni la democràcia ni la llibertat d'expressió a Espanya", argumenta el diari.

