ERC es reuneix amb Puigdemont a Brussel·les per negociar la investidura

D'altra banda, ha assegurat que no s'ha "sacrificat ningú" i ha reivindicat "una investidura amb garanties". En ser preguntat sobre si està disposat a ser inhabilitat, Torrent ha respost que assumeix "totes les responsabilitats de les decisions que prengui en tant que president del Parlament de Catalunya".

"Cada dia que el 155 continua actiu és un drama pel país", ha considerat Torrent, just quan es compleixen 100 dies de la intervenció de l'Estat a Catalunya.

Aquest dissabte al vespre, el president del Parlament, Roger Torrent, ha assegurat, en una entrevista al programa Preguntes Freqüents de TV3, que Puigdemont segueix sent "l'únic candidat a la investidura".

El viatge es produeix després que els republicans hagin manifestat aquesta setmana que la investidura ha de ser "efectiva" i no tenir conseqüències penals, tal com va dir la secretària general d'ERC, Marta Rovira.

