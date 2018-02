[Vídeo] La lliçó de dignitat i valentia de Hasél que aplaudeixen les xarxes

"Vull anomenar les coses pel seu nom i si per això em volen condemnar a la presó doncs haurien de tancar a més de mig país", ha dit Hasél aquest dissabte a la nit en una entrevista programa Preguntes Freqüents de TV3, on ha defensat que aquesta situació és pròpia d'una "inquisició perquè per dir la veritat pots acabar a la presó".



Hasél ha reconegut que té por de ser condemnat però lluita contra ella perquè la seva "consciència és més gran". "Sento orgull de lluitar per les idees que crec i aquesta dignitat em fa superar totes les dificultats d'aquest camí", ha assegurat.